Elezioni Comunali 2021, affluenza alle 15 al 59,8%. A Milano sotto il 50%: la più bassa di sempre

Lunedì 4 Ottobre 2021

Comunali 2021. A 621 comuni campionati, su un totale di 1.153, il Viminale rende noto che la percentuale dell'affluenza alle ore 15 è pari al 59,79%. Nelle precedenti consultazioni, nel 2016, il dato era stato del 65,98% ma in quell'occasione si era andati al voto in un solo giorno.

Comunali, Italia al voto ma senza entusiasmo: affluenza in calo

Affluenza, a Milano la più bassa di sempre

È in calo l' affluenza alle elezioni comunali di Milano al punto che meno di un elettore su due è andato alle urne, un dato mai verificato in città: alla chiusura dei seggi ha votato infatti il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011, l'affluenza era stata molto più alta, il 67,5%.

in aggiornamento