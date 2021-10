Roma, affluenza elezioni: i dati nei municipi. Ai Parioli la più alta, flop a Tor Bella Monaca. Solo in cinque al voto più del 50%

Lunedì 4 Ottobre 2021, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 18:30

Affluenza alle elezioni comunali di Roma: con il dato dei votanti che si attesta al 54,69% questo primo turno delle amministrative ha fatto segnare un record negativo. Un elettore su due non si è recato alle urne. Ma in quale Municipio si è votato di più? E in quale di meno? Il primato spetta al II (Parioli/Nomentano), con il 56,67% dei votanti alle urne. La percentuale più bassa alle "Torri", municipio VI dove c'è anche Tor Bella Monaca: solo il 42,85% degli aventi diritto ha partecipato alle elezioni.

APPROFONDIMENTI ROMA Affluenza a Roma a singhiozzo ROMA Elezioni comunali 2021: oggi si scelgono più di mille... AMMINISTRATIVE Comunali, affluenza al 12,7%: a Roma città 11,8%,... IL VOTO Comunali Roma, il presidente del seggio si sente male: caos al... ROMA Elezioni Comunali 2021. Il voto di Calenda AL VOTO Elezioni in diretta, Berlusconi: «Scelta candidati:...

Affluenza a Roma, i dati dei Municipi

Solo in cinque municipi (compreso il II) su 15 è stata "sfondata" la soglia del 50%: al III (Monte Sacro) si è toccata quota 51,67%; al VII (Appio, Tuscolano, Cinecittà) 50,07%; all'VIII (Appia Antica, Garbatella) 50,54%; al IX (Eur) 50,41%. Nella restante parte della città, invece, meno di un elettore su due al voto. A partire dal Centro Storico (municipio I), dove ha votato il 49,42% degli aventi diritto. La seconda peggior "performance" a Ponte Milvio (municipio XV) con il 45,55& al voto.





La classifica

Municipio II 56,67

Municipio III 51,67

Municipio VIII 50,54

Municipio IX 50,41

Municipio VII 50,07

Municipio XII 49,84

Municipio IV 49,80

Municipio I 49,42

Municipio XIII 48,33

Municipio V 47,84

Municipio XIV 46,93

Municipio X 46,79

Municipio XI 46,79

Municipio XV 45,55

Municipio VI 42,85

Uomini e donne

A livello di genere hanno votato (su 1.111.267 aventi diritto) 544.948 maschi (49,04%). Tra le donne 607.002 al voto su 1.247.981 aventi diritto (48,64%). Affluenza totale, quindi 1.151.950 elettori sul totale di 2.359.248 (48,83%).