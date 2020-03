Coronavirus, Conte: «25 miliardi per l'emergenza». Gualtieri: «Venerdì decreto da 12 miliardi»

Il premier Giuseppe Conte annuncia le misure economiche legate al coronavirus. «Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi di euro da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm. «Sono lieti del clima che si sta definendo a livello europeo», aggiunge. «Ieri con il Consiglio europeo era anche in collegamento Lagarde: grandi riconoscimenti e aperture sul fatto che è necessaria maggiore liquidità e tutti gli strumenti per far fronte a questa emergenza». Lo dice il premier.

«Siamo disponibili a introdurre misure più restrittive per la Lombardia e altre regioni che lo dovessero chiedere? Ieri c'è stata una videoconferenza: ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste motivandole. Siamo in attesa di ricevere quelle richieste. Non c'è nessuna chiusura verso misure più restrittive». Lo dice il premier Conte. «Siamo disponibili a seguire l'evolversi della curva epidemiologica e le richieste che dovessero pervenire».



Parla anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: «Indebitamento netto da 20 miliardi di euro». Il decreto sulle misure economiche per l' emergenza coronavirus sarà varato «venerdì» e sarà da «12 miliardi». Lo dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a palazzo Chigi. «Anche alla luce dell'impegno dell'Ue alcuni interventi è possibile che usufruiscano di risorse comuni europee e alleggerire l'impatto sul bilancio dello Stato che è comunque in grado di sostenere questo sforzo». Lo dice il ministro Roberto Gualtieri a Palazzo Chigi. «Tecnicamente è un'autorizzazione del Parlamento a stanziare fino a 20 miliardi in termini di indebitamento, 25 mld in termini di stanziamento. Il livello di deficit dipende da quanto effettivamente sarà impiegato. La prima misura impiegherà la metà di queste risorse, l'utilizzo dell'altra metà dipenderà anche da eventuali risorse europee. È ancora presto dire il livello di deficit che verrà raggiunto». Lo dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a chi gli chiede se si sforerà il 3% nel rapporto deficit/pil.



Ultimo aggiornamento: 11:30

