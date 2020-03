RIETI - Coronavirus: numeri in crescita esponenziale anche a Rieti. Secondo gli ultimi rilevamenti i casi di soggetti positivi ai tamponi sono rimasti tre - uno residente a Rieti, uno a Passo Corese e l'altro a Cantalupo - mentre sono salite a 97 le persone che risultano in isolamento domiciliare, molte dei quali provenienti dalle cosiddette zone rosse.



Al momento sono inoltre quattro i casi sospetti ricoverati presso l'Unità operativa di Malattie Infettive dell’ospedale de’ Lellis. Si tratta di quattro casi sintomatici, al momento sottoposti al test per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 15:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA