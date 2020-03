Coronavirus, diretta: crollo dei casi in Cina e Corea. Borse, l'Europa rimbalza, bene l'Asia

Mentre l'Italia si blinda contro il Coronavirus, estendendo a tutto il Paese i limiti previsti fino a ieri per la sola Lombardia e 13 province, il contagio galoppa in tutto il mondo e si avvia ad essere classificato come "pandemia" dall'Oms. Fa eccezione la Cina che a sette settimane dall'esplosione dell'epidemia ieri ha contato solo 19 nuovi casi e 17 vittime. I pazienti dimessi sono invece 1.297, mentre il numero dei casi gravi si è ridotto di 317 unità, a 4.797. Francia e Germania vedono aumentare i casi a ritmi sostenuti. L'Italia ha raggiunto quota 9.172 positivi. La Gran Bretagna sconsiglia viaggi nel nostro Paese. Le Borse, dopo il crollo di ieri, tentano il rimbalzo.

Rimbalzo delle Borse

Dopo i drammatici ribassi di ieri, con le Borse europee a picco e Wall Street che ha registrato la giornata peggiore dalla crisi finanziaria 2008, gli indici europei vanno verso un rimbalzo. Anche le Borse asiatiche si muovono al rialzo con i rendimenti che si risollevano dai minimi toccati ieri.

Corsa ai supermercati in Italia

Italia, dopo l'introduzione delle nuove misure che limitano gli spostamenti su tutto il territorio nazionale, in molte città è scattata la corsa ai supermercati. Da Roma a Napoli, già ieri sera si sono viste code per fare approvvigionamento selvaggio. Una fenomeno che non ha alcuna logica, dato che è stato più volte sottolineato come i rifornimenti di merce sono garantiti.

Malta vieta l'ingresso agli italiani

Malta ha sospeso i collegamento passeggeri con l'Italia, aeri e navali. La decisione, presa in conseguenza alle misure italiane, è stata comunicata nella notte dal primo ministro, Robert Abela, in una conferenza stampa in cui ha reso noto nota anche una quarta positività al virus sull'isola, dopo quella di una famiglia italiana rientrata dal Trentino. Sull'isola vivono oltre 9 mila italiani residenti, ai quali vanno aggiunti almeno altri 15 mila per lavoro, studio o turismo.

Abruzzo, 39 casi

I test eseguiti nel corso della notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara hanno stabilito la positività al Covid 19 per 6 pazienti. Si tratta di un uomo di 70 anni e di una donna di 65 di Città Sant'Angelo (Pescara), ricoverati a Pescara; di una donna di 49 anni di Arielli (Chieti), familiare dell'uomo deceduto a Ortona (Chieti) nei giorni scorsi, ricoverata a Chieti; di un uomo di 65 anni di Francavilla al Mare (Chieti), ricoverato a Chieti; di un uomo di 44 anni di Rosciano (Pescatra), ricoverato a Pescara; di un uomo di 52 anni di Pescara, in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva della Asl. Salgono quindi a 39 i casi positivi al Covid 19 in Abruzzo. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Cina, l'epidemia rallenta

A sette settimane dall'esplosione dell'epidemia, in Cina si contano 3.136 morti e 80.754 contagi. Lo ha riferito il ministero della Sanità di Pechino, nel giorno in cui nel Paese si sono registrati solo 19 nuovi casi e 17 vittime. I pazienti dimessi sono invece 1.297, mentre il numero dei casi gravi si è ridotto di 317 unità, a 4.797.

Vienna richiama gli austriaci dall'Italia

Il ministero degli esteri di Vienna ha diffuso un appello agli austriaci, che attualmente si trovano in Italia, a tornare in Austria. Inoltre, mette in guardia i suoi cittadini da viaggi in Italia, dopo il nuovo decreto sull'emergenza coronavirus.

Il Regno Unito sconsiglia viaggi in Italia

La Gran Bretagna sconsiglia tutti i viaggi che non siano essenziali in Italia, dopo la decisione di ieri sera del governo di dichiarare tutto il Paese zona protetta. È quanto si legge sul sito del Foreign Office nell'ultimo aggiornamento sui consigli di viaggi.

Un caso alla Bce

Alla vigilia della riunione del Consiglio direttivo (che inizia mercoledì pomeriggio) la Bce annuncia che un membro dello staff è risultato positivo al coronavirus e che un centinaio di suoi colleghi lavoreranno da remoto. La Bce sta effettuando una profonda sanitarizzazione degli uffici potenzialmente coinvolti dal contagio. Ieri peraltro era stato effettuato un test su vasta scala chiedendo ai dipendenti di lavorare da casa pur assicurando la piena operatività dell'istituzione.



Corea del Sud, contagi in calo

La diffusione del coronavirus frena ancora in Corea del Sud: i nuovi casi registrati ieri sono stati 131, al passo più lento delle ultime due settimane, dopo i 248 di domenica, i 367 di sabato, i 438 di venerdì e i 518 di giovedì. Il totale delle infezioni, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention, è salito a 7.513. I decessi sono aumentati di 3 unità, a 54. Mentre i nuovi guariti sono 81 per totali 247. Il 63% dei contagi accertati fa capo agli adepti della Chiesa di Gesù Shincheonji che ha sede a Daegu. (ANSA).

Primo caso in Mongolia: è un francese

La Mongolia ha bloccato per sei giorni ingressi e uscite dalla sue città dopo il primo caso di coronavirus nel Paese: è un cittadino francese che lavora in una consociata locale del colosso nucleare Orano, specializzato nell'estrazione dell'uranio. L'uomo, arrivato via Mosca, non avrebbe rispettato la quarantena obbligatoria di 14 giorni, ha detto il ministero della Salute mongolo. «La capitale Ulaanbaatar e tutti i centri delle province sono in quarantena fino al 16 marzo per frenare l'epidemia», ha spiegato il governo

Primo caso a Panama

Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha annunciato ieri sera che le autorità sanitarie del Paese hanno confermato l'esistenza di un primo caso di coronavirus. Lo scrive il quotidiano La Prensa. Si tratta, precisa il giornale, di una donna panamense di 40 anni in condizioni stabili che ora si trova in isolamento nella sua residenza con assistenza medica continua. Via Twitter, Cortizo ha sostenuto che «dopo aver applicato tutti i protocolli dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) possiamo confermare il primo caso di Covid-19 nel nostro Paese». Da parte sua la ministra della Sanità, Rosario Turner, ha spiegato che la donna è rientrata nel Paese proveniente dalla Spagna l'8 marzo e ha avvertito immediatamente sintomi di tosse e febbre, recandosi presso un ospedale dove sono stati applicati i protocolli previsti per il coronavirus.