Playoff e playout ecco come funzionerà

Tra ipotesi messe a punto ieri dalla Figc durante il consiglio straordinario c'è quella di giocare playoff e playout. Partiamo da un presupposto: l’obiettivo prioritario è quello ovviamente di provare a concludere il campionato. In qualsiasi caso, sembra esclusa l’ipotesi che si possa portare a termine la Coppa Italia entro il mese di maggio, con la conseguente disputa di una final four in estate.Se alla fine si deciderà per questa opzione si giocheranno lo scudetto e la retrocessione tramite degli spareggi. Si prendereanno le prime quattro e le ultime quattro. A quel punto bisognerà capire come far sfidare le squadre. E' ipotizzabile che la prima affronti la quarta e la seconda la terza. Poi si procederà con la finale per assegnare lo scudetto e decretare le tre retrocessioni.La classifica sarà congelata al momento quindi a sfidarsi per il tricolore saranno Juve, Lazio, Inter e Atalanta mentre per la serie B ci saranno Genoa, Lecce, Spal e Brescia.