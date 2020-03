Coronavirus, Fca chiude Pomigliano, Melfi e Cassino. Austria ferma i treni al Brennero

L'emergenza coronavirus in Italia continua. Il bilancio dell'epidemia si aggrava: a fronte di un numero complessivo di 10.149 casi, sono 1.004 le persone guarite e 632 le vittime. Sono 877 le persone al momento ricoverate in terapia intensiva. Si registra anche il primo morto in Valle d' Aosta. Si tratta di un'anziano di La Salle che soffriva di gravi e varie patologie ed era ricoverato da giorni all'ospedale Parini di Aosta. Il decesso è avvenuto la notte scorsa. Per Walter Ricciardi, consigliere Oms e consulente del ministro della Salute, «la richiesta di chiudere tutto ha senso per la Lombardia ma non per tutta l'Italia. La Lombardia è per l'Italia quello che Wuhan era per l'Hubei», ha aggiunto. Alla domanda se la popolazione ha capito l'entità della minaccia che stiamo vivendo, Ricciardi ha risposto che «l'impressione è che la popolazione abbia capito la situazione».

L'Austria chiude traffico ferroviario al Brennero. L'Austria ha sospeso i collegamenti ferroviari internazionali al Brennero. Lo stop riguarda i treni passeggeri, mentre i treni merci possono proseguire dopo il cambio del locomotore, come anche i treni passeggeri che non si fermano in Italia, apprende l'ANSA.

Fca chiude Pomigliano, Melfi e Cassino. Fca chiuderà temporaneamente alcuni impianti italiani nell'ambito delle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus. Si fermeranno le fabbriche di Pomigliano oggi, giovedì e venerdì, Melfi e la Sevel giovedì, venerdì e sabato, Cassino giovedì e venerdì. Tutti gli stabilimenti italiani saranno coinvolti in interventi straordinari. Fca chiuderà temporaneamente alcuni impianti italiani nell'ambito delle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus. Si fermeranno le fabbriche di Pomigliano oggi, giovedì e venerdì, Melfi e la Sevel giovedì, venerdì e sabato, Cassino giovedì e venerdì. Tutti gli stabilimenti italiani saranno coinvolti in interventi straordinari.

Wuhan verso ripresa delle attività. Le attività «di grande significato per la produzione della catena industriale nazionale e globale» di Wuhan, il focolaio dell'epidemia di coronavirus in Cina, potranno ripartire dopo che saranno state attuate le misure di prevenzione e rilasciate le relative autorizzazioni. Lo ha annunciato il governo dell'Hubei, di cui Wuhan è il capoluogo, in un avviso secondo cui le attività «non coinvolte nei settori essenziali come utility e produzione agricola, non potranno ripartire almeno fino al 21 marzo».

Positivo sottosegretariop britannico. Nadine Dorries, sottosegretaria del governo britannico alla Salute e membro del parlamento di Londra, è risultata positiva al test del coronavirus. La conferma è arrivata dal Ministero.

Traghetto in isolamento. Oggi tutti i 268 passeggeri a bordo del traghetto di una compagnia italiana proveniente da Palermo, arrivato ieri al porto di La Goulette di Tunisi, sono stati posti in isolamento domiciliare e verranno monitorati secondo le nuove norme sanitarie. Lo ha detto la direttrice generale dell'Osservatorio nazionale delle malattie nuove ed emergenti, Nissaf Ben Alaya. Si è trattato dell'ultimo arrivo di una nave passeggeri in Tunisia dall'Italia prima dell'entrata in vigore della sospensione, fino al 4 aprile prossimo, delle linee marittime passeggeri tra i due Paesi disposto dalle autorità tunisine come misura per limitare la diffusione del coronavirus.

