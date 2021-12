Lunedì 6 Dicembre 2021, 15:21

«Fortissime perplessità», ovvero «è più no che sì». Così fonti vicine al leader del M5S, Giuseppe Conte, riguardo alle possibilità che l’ex premier accetti di candidarsi alle suppletive del 16 gennaio per il seggio di Roma 1 lasciato libero da Roberto Gualtieri e offertogli dal segretario dem Enrico Letta per rinsaldare il patto tra MoVimento e il Pd. Di correre «gli è stato chiesto da più parti» e Conte «non ha ancora sciolto la riserva», ma al momento sulla possibilità di candidarsi prevarrebbe il no -racconta chi lo ha sentito in queste ore- anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa.

Il no di Renzi

A far montare le perplessità e di dubbi di Conte dopo la gentile offerta del Pd di cedergli il seggio che fu del sindaco Gualtieri a Roma centro, è il fuoco di sbarramento e soprattutto i rischio di pericolosi competitor che potrebbero trasformare la candidatura in un flop. Ecco Matteo Renzi: «Noi siamo orgogliosamente diversi dai sovranisti (Meloni e Salvini) e dai populisti (Conte e Taverna). Pertanto, chi vuole allearsi con Meloni o Conte faccia pure ma senza di noi. Per essere più chiari: se nel collegio Roma 1 il Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida Conte, la candidatura riformista noi la troveremo in ogni caso ma non sarà Giuseppe Conte». E il leader di Italia Viva aggiunge: «Perché il Pd può fare quello che crede, ma regalare il seggio sicuro (a quel punto forse non più sicuro?) al premier del sovranismo, all’uomo che ha firmato i decreti Salvini, all’avvocato che non vedeva differenza tra giustizialismo e garantismo significherebbe subalternità totale. È un seggio parlamentare, non è un banco a rotelle! Se davvero sarà Conte il candidato del Pd, ci attende una bellissima campagna elettorale nel collegio di Roma Centro».

Calenda pronto a scendere in campo

Il leader di Azione, storico avversario dei 5Stelle tanto da uscire dal Pd dopo il patto di governo tra Pd e 5Stelle che portò alla nascita del Conte II, si spinge ancora più avanti di Renzi. E già fa sapere di essere pronto a scendere in campo contro l’ex premier candidandosi nello stesso collegio elettorale della Camera. «È incredibile il livello di sottomissione del Pd al Movimento 5Stelle. Non esiste alcun Ulivo 2.0 ma semplicemente un patto di potere tra due classi dirigenti prive di coraggio, spinta ideale e coerenza. Contrasteremo questa scelta», aveva detto domenica sera il capo di Azione.

La bacchettata della Meloni

Si fa sentire anche la leader di Fratelli d’Italia, ma per prendersela con Renzi: «Dichiara che non vuole allearsi con Conte e Meloni. Ma con i grillini di Conte ci governa insieme e con loro si spartisce le poltrone della maggioranza. Forse il fondatore di Italia Viva lo ha dimenticato ma può capitare a chi non ricorda nemmeno di essersi ritirato dalla politica ben 5 anni fa, dopo la sconfitta al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Riguardo a noi, caro Renzi, dormi tranquillo: non facciamo accordi con la sinistra, con il M5S o con chi ha come modello di società l’Arabia Saudita».