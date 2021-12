«Draghi candidato che unisce? Non devo ripetermi, nessuno esclude che Draghi abbia tutte le carte in regola, però c'è un piccolo particolare che è il premier attuale in un governo di salvezza, figura autorevolissima che sta svolgendo un compito delicato, un perno di equilibrio e questa cosa non la possiamo tacere. Punto». Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe Conte a Live In su SkyTg24.