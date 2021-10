Ballottaggio Roma, Salvini: «Preoccupato per il Paese, chiesto incontro a Draghi. Di alcuni ministri non mi fido»

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 12:32 - Ultimo aggiornamento: 12:40

A Roma lungo tutta la campagna elettorale c'è stata una presenza importante di tutti i leader a dimostrazione di quanto crediamo in questa campagna. L'amministrazione sarebbe compatta e coesa attorno a Michetti. Non così per i nostri avversari. Qualcuno fa accordi di palazzo ritenendo che i cittadini siano delle pecore. Al di là degli interessi dei partiti per arrivare alla vittoria, di condivisione c'è molto poco». Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, nella conferenza stampa del centrodestra a sostegno del candidato a sindaco di Roma Enrico Michetti. «Al di là degli interessi dei partiti per arrivare alla vittoria, di condivisione c'è molto poco», ha concluso Meloni.

SALVINI: «SONO FIDUCIOSO, GLI ALTRI SONO NERVOSI»

«L'unica arma sono il sorriso e i nervi saldi. In alcuni Municipi vinceremo e io sono assolutamente fiducioso, per il nervosismo altrui, per la vittoria in Campidoglio: quando ti limiti ad insultare l'avversario senza uno straccio di proposta qualche problema lo hai». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nella conferenza stampa del centrodestra a sostegno del candidato a sindaco di Roma Enrico Michetti. «Io sono preoccupato ho chiesto un incontro a Draghi perchè il paese non va lontano. Il 30 ottobre Roma è sulle tv di tutto il mondo con il G20 e noi come ci presentiamo. Non possiamo fallir,e però se non fermiamo un disadattato con braccialetto elettronico io sono preoccupato». Così il leader della Lega Matteo Salvini. «Chiederò al presidente Draghi di guidare un percorso di pacificazione nazionale». «L' Ad di questo governo - prosegue Salvini - non può permettere che l'Italia vada incontro a questi problemi. Venerdì è una giornata che ha bisogno di unità. O pacifichiamo questo Paese, mettendo al centro il lavoro e non l'ideologia, o non facciamo un buon servizio al Paese». «Qui c'è gente che organizza manifestazioni politiche il giorno prima del voto. Le organizzazione eversive vanno sciolte tutte, qui si fa una mozione che condanna una parte e si dimentica l'altra e non fa un buon servizio all'Italia. Se andiamo avanti così non facciamo un buon servizio al Paese, ne parlero con il premier. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini