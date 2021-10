«Questa è stata una campagna elettorale indegna, fatta con metodi incredibili, che avevano come scopo di impedirci di parlare dei problemi delle città al voto, siamo stati interrogati su problemi che non avevano nulla a che vedere con questo», così Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa per sostenere il candidato del centrodestra alle amministrative di Roma Michetti. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it