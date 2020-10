Coprifuoco, autocertificazione in Lombardia per spostarsi. In Campania serve anche per muoversi fra province

Lombardia e Campania si preparano a istituire il coprifuoco, una misura che porta con sé un'inevitabile conseguenza: il ritorno dell'autocertificazione. L'abbiamo conosciuta a marzo, con il lockdown, ed è pronta ormai a tornare di grande attualità. L'autocertificazione è il documento fondamentale per giustificare i propri spostamenti nelle fasce orarie (o nelle aree geografiche) interdette. E le possibili motivazioni le conosciamo ormai a memoria: salute, lavoro o motivi di comprovata urgenza.

LEGGI ANCHE Covid Milano, il sindaco Sala: «Agli over 65 dico restate a casa, siete quelli più a rischio»

Lombardia

Coprifuoco in tutta la Lombardia da giovedì 22 ottobre. La bozza di ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, inviata all'Anci e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia che la devono valutare, prevede - a quanto apprende l'Ansa - che dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si possa spostare solo per «comprovate esigenze lavorative», situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute. Ed è in ogni caso permesso il rientro a casa.

Sarà necessaria una autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull'emergenza coronavirus. La decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi che a fine mese, se non cambierà il trend, potrebbero portare fino a quattromila ricoveri nei normali reparti e a circa 500 in terapia intensiva.

Campania

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza numero 82, che contiene nuove indicazioni su mobilità, coprifuoco, scuola e istituisce una «zona rossa» nel Comune di Arzano. Dal 23 ottobre in Campania saranno vietati gli spostamenti tra province, salvo gli spostamenti connessi a motivi di salute, lavoro, comprovati motivi di natura familiare, scolastici o afferenti ad attività formative e socio-assistenziali o altri motivi di urgente necessità. Il divieto è rivolto «ai cittadini campani», che dovranno provare le esigenze attraverso autocertificazione. «È in ogni caso consentito - si legge nell'ordinanza - il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale».

LEGGI ANCHE Covid Campania, nuova ordinanza di De Luca: coprifuoco, stop agli spostamenti. E Arzano «zona rossa»

L'Unità di crisi della Regione Campania «suggerisce» alla Regione «di richiedere al Ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24, a partire dal prossimo fine settimana sull'intero territorio regionale».

Ultimo aggiornamento: 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA