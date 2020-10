Covid Campania, nuova ordinanza di De Luca: coprifuoco, stop agli spostamenti. E Arzano «zona rossa»

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza numero 82, che contiene nuove indicazioni su mobilità, coprifuoco, scuola e istituisce una «zona rossa» nel Comune di Arzano. La nuova stretta è stata decisa «al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio». Dal 23 ottobre in Campania saranno vietati gli spostamenti tra province, salvo gli spostamenti connessi a motivi di salute, lavoro, comprovati motivi di natura familiare, scolastici o afferenti ad attività formative e socio-assistenziali o altri motivi di urgente necessità. Il divieto è rivolto «ai cittadini campani», che dovranno provare le esigenze attraverso autocertificazione. «È in ogni caso consentito - si legge nell'ordinanza - il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale».

Coprifuoco dalle 23 alle 5

L'Unità di crisi della Regione Campania «suggerisce» alla Regione «di richiedere al Ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24, a partire dal prossimo fine settimana sull'intero territorio regionale». È quanto si legge in un passaggio dell'ordinanza numero 82 firmata ieri sera dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contenente ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza Covid-19.

Ipotesi riapertura scuole elementari

Sarà l'Unità di crisi della Regione Campania a decidere sulla «eventuale» riapertura della didattica in presenza per le scuole elementari a partire da lunedì 26 ottobre. All'Unità di crisi regionale «è dato mandato - si legge - del costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a 'contatti strettì, al fine dell'eventuale riapertura della attività in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020».

Salve ulteriori decisioni conseguenti l'andamento della situazione epidemiologica, quindi, «dal 21 ottobre e fino al 31 ottobre 2020 è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria». Viene invece consentito lo svolgimento in presenza «delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell'Istituto scolastico».

Arzano «zona rossa» fino al 30 ottobre

Istituita fino al 30 ottobre la «zona rossa» di Arzano (Napoli), «con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica». Nel comune di Arzano, ha evidenziato la Asl Napoli 2 Nord, si è avuto un incremento del 209,4% dei contagi tra il 29 settembre e il 20 ottobre. L'ordinanza della commissione straordinaria che ha disposto un «mini lockdown» con stop delle attività didattiche e chiusura delle attività commerciali ha provocato manifestazioni e proteste.

«Tale situazione - si legge nell'ordinanza che cita una nota della commissione straordinaria - ha amplificato il rischio di ulteriori contagi in un territorio già duramente colpito, oltre a creare gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico». La posizione di Arzano, comune posto in un «punto nodale e nevralgico per la viabilità di buona parte della Città metropolitana, per il collegamento autostradale alle maggiori arterie nonché per l'interconnessione con i comuni limitrofi collegati senza soluzione di continuità, richiedono la necessità di assumere misure più drastiche per evitare spostamenti "da e per Arzano"».

Da qui la decisione di disporre: il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; la sospensione delle attività commerciali e produttive, comprese le attività di ristorazione, salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità.

Potranno entrare e uscire dal territorio comunale gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché gli esercenti le attività consentite e quelle strettamente strumentali alle stesse, «limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale». Al di fuori delle ipotesi menzionate, non è consentita l'uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa. L'ordinanza dispone infine la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura.

