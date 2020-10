Coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5, ma i centri commerciali restano aperti

Roberto Speranza e Attilio Fontana firmano il decreto con il coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5, ma di fronte alla levata di scudi generale della politica e delle categorie produttive interessate, risparmiano la chiusura dei centri commerciali non alimentari nel week end. «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza, tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione», si legge all’articolo 1 del decreto che il Ministro della Salute ha firmato in queste ore d’intesa con il governatore della Lombardia.

Coprifuoco in Lombardia, firmata l'ordinanza: autocertificazione per spostarsi, in Campania servirà anche per muoversi fra province

Covid Milano, il sindaco Sala: «Agli over 65 dico restate a casa, siete quelli più a rischio»

Entra in vigore da giovedì 22. «La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato». L’efficacia parte dal 22 ottobre «fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA