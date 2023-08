Victoria De Angelis in topless ai Caraibi, lo scatto sexy infiamma il web: la bassista dei Maneskin in vacanza con la fidanzata Luna Passos

Victoria De Angelis senza freni. Reduce dai concerti che l'hanno vista protagonista assieme ai Maneskin la 23enne bassista si gode il meritato relax ai Caraibi con la sua fidanzata Luna Passos. E lo fa senza veli. Victoria si mostra su Instagram in un seducente scatto in topless e con un cocktail in mano. E non è la prima volta che lo fa. Guarda dritto alla camera la De Angelis che della provocazione ne ha fatto il suo biglietto da visita.

Victoria De Angelis in topless infiamma il web

Vic gioca e sfida il social da tempo, lei che è contro le censure si è ista bannare più e più olte i suoi scatti da Instagram. Stavolta però ha giocato d'anticipo e a coprire i capezzoli ha messo due stelline. Regole rispettate e web in fiamme. Il post ha ottenuto oltre 700mila like in poche ore.

La storia tra Vic e Luna

Dopo essere state paparazzate a Formentera Vic e Luna vivono serenamente e alla luce del sole la loro storia d'amore.