Luna Passos, chi è la fidanzata di Victoria dei Maneskin? Età, carriera, altezza, passioni e Instagram: le curiosità sulla modella brasiliana

Modella, nata a Rio de Janeiro (ma di origini olandesi) con la passione per l'uncinetto. Ecco chi è la fidanzata di Victoria De Angelis, la sexy bassista dei Maneskin. Si chiama Luna Passos la ragazza che è stata immortalata con Vicky, in barca a Formentera con Ethan, Thomas e fidanzata, mentre si scambiano dolci effusioni. Da sempre riservarta sulla sua vita privata, Victoria si mostra da tempo tranquillamente e liberamente al fianco di quella ragazza sui social, tutti pensavano fosse un'amica ma da ieri attraverso le foto di Chi si scopre che Luna è la sua nuova compagna. D'altronde l'artista non ha mai nascosto di essere bisessuale. Vediamo dunque chi è Luna Passos.