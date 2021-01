Verissimo, Cristiano Malgioglio: «Ho avuto paura di morire, questa pandemia mi ha distrutto»

Ospite da Silvia Toffanin Cristiano Malgioglio, il paroliere delle star, recentemente eliminato dalla casa del GF VIP: «Sono stato male in questo periodo, come tutti noi, questa pandemia mi aveva messo a soqquadro avevo paura di ammalarmi, ho cominciato a avere paura anche al suono di tutte le ambulanze che passavano sotto casa mia. Mi piace divertirmi, sono ironico, ma ho passato dei momenti difficili, grazie anche all'aiuto di un mio amico neurologo sono riuscito a tirarmi fuori da questa situazione. Sono stato da solo, pensa che mi facevano la spesa i miei amici e mi lasciavano tutto dietro la porta. Ho passato momenti che non si possono descrivere, ma li conosciamo bene tutti noi italiani. Alfonso Signorini mi ha proposto di tornare al GF, ero insicuro se farlo, ma anche Iva Zanicchi mi ha spronato. Avevo bisogno di socializzare, di abbracciare le persone. Mi sentivo perso. Stare nella casa è stato un miracolo».

APPROFONDIMENTI L'ADDIO Sandro Mayer: Carlucci, Malgioglio e tanti amici per l'ultimo... L'ANNUNCIO Malgioglio torna al GfVip: «Devo proteggermi dal dolore del... GF VIP NEW ENTRY Gf Vip, Andrea Zenga (figlio di Walter) fa strage di cuori. Dayane:... E' AMORE? GFVip, Dayane Mello e Rosalinda confessano: «Ci amiamo».... TV GF Vip, Ariadna Romero entra nella casa e sorprende l'ex... GF VIP Gf Vip, Gregoraci e Pretelli si rivedono: è un addio?...

Continua Malgioglio il suo racconto: «Non conosco i pregiudizi, mi è sempre piaciuto inventarmi, ogni giorno che passa. Se duro da così tanto tempo è perchè sono riuscito a fare quello che volevo fare. Ho detto di no a tante cose, ma rifarei tutto da capo, non mi fermerei minimamente. Ho sofferto molto il mio modo di essere diverso dagli altri. Mi chiudevano le porte nelle case discografiche, ma ho sempre voluto fare questo lavoro. Ho avuto la fortuna di incontrare persone fantastiche come Iva Zanicchi, Mina, Celentano».

Un lato inedito, quello di mentore con Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip: «Una mamma, una veste diversa, sono riuscito a fargli dire quello che aveva nella sua testa, e nel suo cuore. La frase che gli ho detto, che siamo destinati a rimanere da soli, è stata fraintesa. Io mi sono immedesimato in lui, ma era riferito a me, non a tutte le persone. Ci sono delle unioni straordinarie grazie a Dio. Ho avuto delle bellissime relazioni ma mai un porto sicuro».

Giulia Salemi fidanzata fuori dalla casa? Tommaso Zorzi: «Ha preso il GFVip per Tinder»

Si è confidato con Silvia Toffanin, del grande amore della sua vita, con non è più in contatto ma che ha sempre nel cuore: «Ho amato, amo sempre, ma non come ho amato lui. Ho avuto storie importanti e storielle, ma mai così intense come quella. Adesso c'è una bella storia che spero possa continuare. Dopo sei mesi o spariscono o sparisco».

«Mia madre era il pilastro della mia vita, e mi commuovo sempre quando parlo di lei. Non volevo piangere oggi, solo ridere, perché stiamo attraversando un momento difficile» continua commosso Malgioio: «Mia madre ha cominciato a apprezzare il mio lavoro dopo che ho vinto Sanremo con la Zanicchi, e poi fino a Mina».

Tiziano Ferro a Verissimo parla dell'omosessualità nascosta: «Mi chiedevano di farmi fotografare con ragazze»

© RIPRODUZIONE RISERVATA