Tiziano Ferro racconta a Verissimo nella nuova puntata di oggi 19 dicembre delle difficoltà legate alla sua omosessualità: «Mi chiedevano di farmi fotografare con ragazze», rivela il cantante di Latina.

Durante la lunga intervista nel salotto di Silvia Toffanin in cui si è soffermato sulle difficoltà e gli ostacoli afrontati in amore e nel lavoro, Ferro racconta della sua adolescenza, degli episodi di bullismo subiti e del difficile rapporto col cibo. Poi il grande e inaspettato successo che lo ha investito e tutte le difficoltà legate alla sua omosessualità per anni tenuta nascosta. «Mi chiedevano chi ero, ma non lo sapevo» racconta Ferro, «l'ho capito io stesso davanti ai rifrettori». Ad aiutarlo nelle difficoltà, la musica, incontrata all'età di 5 anni e la scrittura, fondamentale durante tutta la sua vita.

Tiziano Ferro parla poi dell'alcolismo in cui è caduto nel 2014, superato in Inghilterra e a Los Angeles grazie a gruppi di recupero. «A 34 anni ero al limite della cerrosi epatica» svela Ferro, «L'alcool nel nostro paese è socialmente accettato, pensavo fosse normale».

Il cantante racconta alla Toffanin di essere uscito dalla dipendenza grazie al suo attuale marito che lo aiutato e sostenuto, «Il mio compagno mi disse "tu hai un problema, non sei più te stesso"».

«Lui fu il primo a dirmelo» continua Ferro raccontando del suo matrimonio con Victor Allen, con cui è unito civilmente dal 2019. «Da questa relazione ho capito che non sei costretto ad essere sempre felice e perfetto».

Infine Ferro presenta in anteprima il nuovo singolo "Casa a Natale", scritto da Giordana Angi, e cantato nel salotto di Canale 5.

