GF Vip, Ariadna Romero entra nella casa e sorprende l'ex Pierpaolo Petrelli

Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Petrelli, nella puntata di ieri 14 Dicembre, è entrata nella casa del GF Vip per fare una sorpesa all'ex velino. La modella cubana, madre di suo figlio Leo, ha voluto portargli foto e video del loro bambino.

Petrelli, sorpreso dalla sua presenza, si e commosso di fronte alla donna, «Leo ti guarda e prende esempio da te. Sei il suo supereroe», dice lei per sostenere l'ex compagno. La relazione tra i due si è interrotta da tempo, ma Pretelli avrebbe ammesso di aver tentato di riconquistare la modella anche dopo la fine della loro storia.

APPROFONDIMENTI GF VIP Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi a sorpresa: «Nomino... TELEVISIONE Live non è la D'Urso, Francesco Oppini e le frasi choc... IL RETROSCENA Verissimo, Francesco Oppini racconta il suo GF VIP: «Non ne... VIDEO Gf Vip, Tommaso Zorzi nomina Stefania Orlando ma poi si pente:... GF VIP Gf Vip, Gregoraci e Pretelli si rivedono: è un addio?...

Bloccato con un freeze Pierpaolo ascolta con emozione le parole di Ariadna: «Ti devo raccontare un sacco di cose di Leo. È sveglio e ci sta guardando. Voglio farti vedere la foto che ti ha mandato, è vestito da supereroe perché sei il suo supereroe. Gli ho preso un criceto per Natale. A scuola sono riuscita a trasferirlo. Sta andando benissimo e la maestra ha detto che è un bambino molto dolce, come il papà».

Nel frattempo vengono mostrate le immagini di loro figlio: «Ci siamo trasferiti e abbiamo tagliato il cordone ombelicale, sta dormendo da solo», racconta lei. Ammonendo poi il suo ex compagno a non farsi influenzare negativamente nel suo percorso al Grande Fratello Vip: «Vai dritto per la tua strada e pensa con la tua testa. Nella vita, le volte che hai dato ascolto ad altre persone, sai com’è andata. Quindi vai avanti per la tua strada».

Gf Vip, Gregoraci e Pretelli si rivedono: è un addio? Malgioglio sbotta: «Finalmente è finita questa sceneggiata»

Infine un video in cui il figlio della coppia addobba l'albero di Natale, e invia gli auguri in spagnolo a suo papà Pierpaolo. «Lui si ricorda di te tutti i giorni», aggiunge infine Ariadna per incoraggiare l'ex compagno.

Ultimo aggiornamento: 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA