«Harry, sei contento di essere a casa?»: la risposta del Principe spiazza i giornalisti

Giovedì 9 Maggio 2024, 08:57

Il Principe Harry è tornato temporaneamente nel Regno Unito, recandosi a Londra per un servizio sugli Invictus Game e i loro dieci anni di vita: questa sua nuova apparizione nelle Isole Britanniche è stata notata da tutti i fan della royal family, tanto che c'è qualcuno che ha voluto chiedergli se si trattasse di un ritorno a casa e se si sentisse felice di essere di nuovo sul suolo britannico. La replica del Duca di Sussex non è stata certo quella che il cronista che gliel'ha posta si sarebbe aspettato. Ma, forse, quella strana risposta non la poteva immaginare nessuno. Ma cosa avrà mai detto Harry? Era forse felice di essere tornato a casa nel Regno Unito? Oppure forse ormai non considera più la Gran Bretagna casa sua e non vede l'ora di tornare in America da Meghan Markle? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



