Mercoledì 3 Agosto 2022, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 16:56

Sono cominciate le vacanze a Sabaudia di Francesco Totti, per la prima volta dopo 20 anni senza la moglie Ilary. I due (ex) coniugi si sono dati il cambio nella lussuosa villa a due passi dal mare. L’ex attaccante della Roma questa mattina è sceso in spiaggia intorno alle 11.30 passando per una stradina che collega direttamente la sua villa alla spiaggia.

La giornata da papà single

Con lui i due figli Isabel e Cristian, non c’era Chanel che sta trascorrendo qualche giornata di mare con le amiche. Era da solo nelle vesti di papà single, senza la nuova fiamma Noemi avvistata al Circeo. Ha giocato e chiacchierato a pochi passi dalla riva con gli amici di sempre, ha messo la crema solare alla piccola Isabel, l’ha fatta giocare sul materassino, coccolata e protetta da una pallonata arrivata dalla riva. Giornate normali tra decine di selfie con tifosi e ammiratori venuti in spiaggia solo per incontrarlo.

Totti si è dimostrato disponibile con tutti, sorridente e mai scocciato nonostante il momento delicato che sta vivendo. Sta cercando di portare avanti la sua vita senza particolari scossoni per non minare l’equilibrio dei figli. Francesco resterà a Sabaudia almeno fino a dopo Ferragosto, magari organizzerà qualche partita di padel con l’amico ed ex compagno di squadra Candela o una corsa in pineta la mattina presto. Oppure, una gita a Ponza in barca con l’amico Malagò. Tutto insieme ai figli, per cercare di dargli la continuità di cui hanno bisogno.