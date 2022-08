Totti a Sabaudia al posto di Ilary: «Evitato ogni incontro». Nella villa un tunnel segreto per andare in spiaggia

Lei va via e lui arriva. Il tourbillion delle coppie separate si è attivato per tutti, in vista delle vacanze, e quest'anno nell'ingranaggio ci finiscono anche i due ex re e regina di Roma. Prima estate da single per Francesco Totti e Ilary Blasi. Mentre gli avvocati dei due sono a lavoro per decidere come dividere il patrimonio, anche se dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che gli ex si alterneranno nella maxi-villa da 25 camere, piscina, spa e campi da padel all'Eur, mentre i figli continueranno a vivere lì.

Totti e Ilary, a Sabaudia ora arriva Francesco

E Sabaudia potrebbe essere la dimora che farà da test a questa soluzione di alternanza. Infatti dopo essere volata in Tanzania con figli e sorella, Ilary era giunta nella casa del litorale pontino: giornate tra aperitivi e cene tra amici, tutto documentato sui social. Ora però ci sarà il passaggio di testimone. Toccherà all'ex numero 10 giallorosso arrivare a Sabaudia.

Cambio di testimone

Un passaggio di chiavi freddo e distante. «Evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci». Dopo che la conduttrice ha avuto a disposizione la villa al mare per tutto il mese di luglio, ora tocca a Totti andare a rigenerarsi nella sua amata Sabaudia. Una residenza che affaccia direttamente sulle dune dorate dotata di un passaggio segreto che conduce direttamente in spiaggia. Si riposerà così, cercando di evitare anche i paparazzi l'ex Pupone. Lui dovrebbe rimanere lì fino a Ferragosto insieme alle figlie Chanel e Isabel, mentre Christian farà avanti e indietro con Roma avendo ricominciato gli allenamenti. Questo quanto riportato dal Corriere della Sera.

E Noemi?

Di Noemi Bocchi nessuna traccia invece. Con i paparazzi alle calcagna in effetti pensare di fare una vacanza insieme tra lei e Totti sarebbe un vero azzardo.

Così va questa prima estate da single per Totti e Ilary. Con lui trincerato in un silenzio assordante e lei piu' social che mai. E c'è anche chi ipotizza che lei stia già preparando la sua "vendetta" che sarà in diretta nel salotto della sua amica Silvia Toffanin.