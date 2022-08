Sono cominciate le vacanze a Sabaudia di Francesco Totti, per la prima volta dopo 20 anni senza la moglie Ilary. I due (ex) coniugi si sono dati il cambio nella lussuosa villa a due passi dal mare. L’ex attaccante della Roma questa mattina è sceso in spiaggia intorno alle 11.30 passando per una stradina che collega direttamente la sua villa alla spiaggia.

Totti a Sabaudia per la prima volta senza Ilary: in spiaggia con i figli tra selfie e amici