Giovedì 4 Agosto 2022, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 10:12

La vera forza di Francesco Totti è la normalità. Lo era da calciatore e, forse, lo sarà ancor di più adesso, in questa delicata fase della sua vita. A Sabaudia, per la prima volta dopo più di un decennio, c'è stato il passaggio del testimone: via Ilary, dentro Francesco. Con Noemi non troppo distante, avvistata a San Felice Circeo. Comincia così un'estate certamente diversa ma che la leggenda della Roma sta cercando di rendere, appunto, normale, impostando i ritmi delle giornate nello stesso modo degli anni precedenti. Sicurezze, di cui hanno bisogno i bambini in un momento così delicato. La tempesta che si è abbattuta sulla famiglia Totti dopo l'annuncio della separazione, non è certamente cosa facile da gestire, ma Francesco si è rimboccato le maniche e ha cominciato a vestire i panni inediti del papà single. Una metamorfosi non certamente facile che lo obbliga ad avere più responsabilità. È bastata qualche ora al mare tra le dune di Sabaudia per dimostrare agli amici di una vita come siano cambiate alcune dinamiche. Gli stessi che in ogni istante sono pronti a difendere la sua privacy: Ezio, Candido e le rispettive mogli, sono lì a un ombrellone di distanza per aiutare, parlare, scherzare, giocare a carte o semplicemente passare del tempo insieme.

VITA DA SPIAGGIA

La mattinata in spiaggia comincia mezzora dopo le 11. Ci sono Cristian e la piccola Isabel, ma non Chanel che sta con alcune amiche in un litorale vicino. Insieme arrivano all'ombrellone piantato in mezzo alla gente, non si trova in uno stabilimento chic protetto da guardie del corpo, ma è su un pezzo della costa accessibile a chiunque. È così da sempre e chi è solito prendere il sole su quella parte di spiaggia racconta che quando si sparge la voce dell'arrivo di Totti, stranamente tutto diventa più caotico. Molte più persone si appostano sul bagnasciuga, c'è chi passa per sbirciare cosa succede e addirittura qualcuno che lo scimmiotta con il suo stesso taglio di capelli e i costumi fluo. Quasi tutti hanno lo sguardo puntato verso la stradina da dove potrebbe materializzarsi da un momento all'altro. E a un certo punto eccolo lì, con un materassino in mano, Isabel nell'altra, Cristian che lo precede e va subito a giocare con gli amici a pallone. Francesco, invece, controlla la piccola di casa e insieme vanno a farsi il bagno. Lei è sul materassino, lui ci gioca, qualche tuffo e poi la coccola, il tutto avviene davanti alla schiera di amici fidati posizionati a semiluna, quasi a volerlo proteggere dai fotografi pronti a scattare. Poi, si allontana, va a largo senza lasciare per un istante il materassino dove Isabel è sdraiata a prendere il sole, cullandola senza fermarsi un istante. Ritorna verso la riva e una pallonata calciata da Cristian rischia di prenderla in pieno viso, ma Francesco con grande reattività la para e scaccia il pericolo. Si arrabbia con il figlio, lo riprende, gli dice di giocare piano. Lui capisce e si sposta. Fa il papà, Francesco.



A CACCIA DI NOEMI

Qualcuno prova a parlagli di Roma e di Dybala, lo ringraziano per aver aiutato nella trattativa, ma preferisce non prendersi meriti. Il ritorno in giallorosso ormai è passato in secondo piano, anche se è un desiderio che ha ancora nel cuore. Adesso la priorità sono i figli, proteggerli dall'esterno ancora di più di come ha sempre fatto. Il pomeriggio scivola via allo stesso modo, con qualche scambio a pallone e tantissimi selfie che chiunque gli chiede. I prossimi giorni proverà a organizzare una partita a padel con l'amico ed ex compagno Vincent Candela, una corsa in pineta la mattina presto e magari una gita in barca verso l'isola di Ponza. Intanto, poco distante, a San Felice Circeo, è stata avvistata la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Top secret la villa in cui alloggia e lo stabilimento che frequenta, ma i paparazzi sono tutti sulle sue tracce per tentare di scattare la prima foto della neo-coppia. Per il momento preferiscono non farsi vedere in pubblico, almeno fino a quando la battaglia legale con Ilary non sarà finita. E finalmente tutti potranno costruirsi un nuovo equilibrio.