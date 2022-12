Tommaso Maestrelli, una mostra fotografica al Foro Italico ricorda l'epopea del Maestro biancoceleste

Tommaso Maestrelli, l'epopea del Maestro biancoceleste nella mostra inaugurata all'Ice Park al Foro Italico. Tanti gli ospiti e i personaggi del mondo della Lazio che hanno voluto partecipare all'apertura della rassegna fotografica. A tagliare il nastro non poteva essere che Massimo Maestrelli, il figlio, assai commosso, come sempre gli è capitato in questi mesi che dal 7 di ottobre, giorno in cui si è celebrato il centenario della nascita di Maestrelli, ad oggi ha visto un susseguirsi di eventi che hanno ricordato la figura del tecnico che regalò alla Lazio il primo scudetto della sua storia ed ancora amatissimo non soltanto dal popolo laziale ma da tutti gli amanti del calcio.

Al fianco di Massimo, Antonio Buccioni, presidente della SS Lazio Polisportiva, il consigliere regionale Daniele Arrivabene, l’assessore allo Sport e Commercio dell’XV Municipio Tommaso Martelli.

Quaranta pannelli regaleranno emozioni ai visitatori attraverso immagini inedite che immortalano lo stesso Maestrelli e i giocatori del primo scudetto non solo sul campo di gioco ma anche durante gli allenamenti e in momenti di vita privata.

La mostra, organizzata dal Comitato organizzatore del Centenario della nascita del Maestro (Lazio Ciclismo, Lazio Motociclismo, Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, e Lega dei Collezionisti), patrocinata e sostenuta dalla Regione Lazio, sarà aperta gratuitamente fino al 21 dicembre.

Orari: giorni feriali 16/ 20. Sabato e Domenica 11/20