Stefano De Martino, incontri «informali» per preparare Sanremo. E alla Rai chiede un contratto lungo

Stefano De Martino è in rampa di lancio. Ormai da un po' a dire il vero. Ma adesso, lo scrive il settimanale Oggi, più che mai. L'ex marito di Belen Rodriguez, che ha raccolto il consenso anche della sorella della premier Giorgia Meloni, sarà il prossimo conduttore di Affari tuoi al posto di Amadeus.

Di Martino, gli incontri in vista di Sanremo

E al posto di Ama con molta probabilità condurrà anche il prossimo Festival di Sanremo.

Ma non sarà da solo. Meglio non rischiare. Ma Stefano si è convinto, si sente pronto a vincere anche questa sfida. Non a caso, sempre secondo il settimanale diretto da Carlo Verdelli, il ballerino starebbe già lavorando per la kermesse canora portando avanti il lavoro «con incontri e riunioni anche informali. Non ultima - sottolinea anche lo storico settimanale - quella nel privè di un lussuoso hotel».

Le richieste di contratto

Un lavoro che lo riempie di grande responsabilità. Per questo avrebbe chiesto ai piani alti di Viale Mazzini un contratto lungo, di quattro anni, con tante garanzie. Nei limiti della televisione pubblica anche economiche. E la Rai pur di non perdere anche lui (come con Fazio e Amadeus) è disposto ad accontentarlo almeno in grande parte.