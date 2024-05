Simona Tagli: «La mattina mi sveglio cattolica, la sera mi addormento buddista»

«Prego sempre, tutti i giorni. La mattina mi sveglio cattolica e rivolgo un ringraziamento a Dio con il Padre nostro, mentre la sera mi addormento buddista, dopo avere recitato una preghiera, un mantra». Parole di Simona Tagli che non devono stupire nessuno. L'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha raccontato a Di Più le sue due religioni. O meglio una religione e un’antica filosofia orientale. Per Simona non c'è nessuna contraddizione nel seguire due religioni. «Pur essendo due religiosità differenti, io sono convinta che buddismo e cattolicesimo vadano a braccetto, viaggiano su due percorsi paralleli che ti arricchiscono dentro».

Nel dettaglio racconta al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini: «Il buddismo serve per risolvere problemi, per vivere un’esistenza piena e soddisfacente, qui e adesso.

Io, da diversi anni, prego due ore al giorno il Myoho-renge-kyo davanti al go honzon, l’oggetto di culto buddista. Si prega per migliorare il karma, cioè il frutto delle azioni compiute, che ereditiamo dalle vite passate».

E alla domenica. Ogni santa domenica va a messa: «Non manco mai. Sin da bambina ho respirato la fede, per avviarmi verso un percorso di pace interiore».

Di mezzo ci sono le suore, la scuosa ma soprattutto la sua famiglia. «Sono cresciuta in una famiglia molto credente. Sono figlia unica e mamma e papà mi hanno mandato dalle suore Orsoline di San Carlo, a Milano, dalla prima elementare sino alla fine del liceo artistico. Di quegli anni ricordo suor Paola, una suora che amava sciare».

Simona Tagli a Di Più racconta di non aver mai lasciato la fede. Nemmeno per un'istante. Anzi. «Nel 1995 fui ricoverata d’urgenza in un ospedale del Kenia. Avevo contratto la malaria. In quella settimana drammatica ebbi paura di morire. Pregavo tutto il tempo. Poi, a un tratto, ho avvertito chiaramente che la Madonna mi abbracciava...». E alla Madonna, la soubrette racconta di essersi completamente affidata.

E alla Madonna ha fatto anche un voto di castità. «Dopo un mese dalla nascita di Georgia - confessa ancora al settimanale di Cairo Editore - però, Francesco Ambrosoli e io abbiamo preso una pausa di riflessione e siamo anche finiti in causa per stabilire le modalità di visita per nostra figlia all’interno della separazione come coppia di fatto. Tra noi, a un certo punto, è venuto a mancare il dialogo ed è iniziata una devastante battaglia legale, animata soprattutto da un pregiudizio giuridico legato al mio ruolo di donna di spettacolo. Il processo è durato tre anni. È stata messa in dubbio la mia capacità genitoriale e ho smesso di lavorare per difendere un diritto di mia figlia, quello di avere la mamma vicino».

Una battaglia lunga, dura ma che alla fine può dire di aver vinto. «Io amo Georgia e non volevo privarmene nemmeno un istante. Il primo anno di questa assurda vicenda, invece, la vedevo tre giorni alla settimana e un fine settimana sì e un fine settimana no».Un dolore immaneso per una madre con una bambina di soli sedici mesi. «Era enorme e devastante». Per questo «a un certo punto decisi, per mantenermi, di aprire un negozio di parrucchiere per bambini e feci voto di castità alla Madonna di Lourdes per ottenere la grazia di un’esistenza normale per la nostra famiglia. In quegli anni terribili la preghiera mi distoglieva dal dolore. Pregavo in ogni momento della giornata. Durante quel periodo ho allontanato qualsiasi tentazione carnale».

Ma ora Simona Tagli ha sciolto il voto? «Sì. Ma non ho trovato l’amore. La carnalità arriverà, mi sono detta. Per il momento non è arrivata».