Franco Di Mare, chi è la figlia Stella (adottata a Sarajevo): età, lavoro, carriera, film

Una vita lontana dai riflettori quella di Stella Di Mare, figlia adottiva del giornalista Franco Di Mare. Nonostante la fama e la notorietà del padre, la ragazza - ormai trentenne - ha preferito tenersi lontana dai media, conducendo una vita al riparo dal clamore e dai gossip.

Franco Di Mare, come è morto e come si è ammalato: l'amianto, le missioni di guerra e il tumore raro

Stella Di Mare, chi è

Figlia adottiva di Franco Di Mare, Stella è nata a Sarajevo, città in cui il giornalista si trovava in missione come corrispondente di guerra nel 1992. Come raccontato dal reporter in un libro, durante il conflitto della Bosnia-Erzegovina una bomba venne lanciata su un orfanotrofio. Fu in quel momento che incrociò gli occhi di Stella, che all'epoca aveva dieci mesi, decidendo di salvarla grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e della moglie Alessandra. «Avevo trentacinque anni in un momento particolare della mia vita e Stella mi ha salvato. Mi ha salvato il nostro amore che è riuscito, incredibilmente, ad aprire ogni porta e superare ogni difficoltà. Stella mi ha fatto incontrare la Fede. Mi ha fatto dire Dio c’è», aveva raccontato il giornalista. «Lei aveva 10 mesi quando l'ho adottata. Tutti mi chiedevano perché l'avevo fatto. Io ero inviato in guerra nel 1992 a Sarajevo e non sono io che ho scelto lei, ma lei ha scelto me. Aveva i capelli bruni in un mare di bambini biondi, era l'unica che sorrideva e io l'ho presa in braccio, lei mi ha abbracciato e questa cosa mi ha turbato. L'operatore se ne accorse, mi chiese che cosa fosse successo. Io dissi: "Voglio portarla via". Non è stato facile».

La sua storia diventata un film

La storia di Stella è stata raccontata proprio da Franco Di Mare nel libro "Non chiedere perché", da cui poi è stata tratta anche una fiction ideata e interpretata da Beppe Fiorello, andata in onda nel gennaio del 2015. Nella serie viene infatti raccontata la vita di un giornalista di successo che durante la guerra a Sarajevo incontra in un orfanotrofio una bambina i cui genitori sono stati vittime di pulizia etnica. Richiamato a Roma con una promozione, il giornalista decide però di tornare in Bosnia per adottare la bambina, combattendo a lungo con la burocrazia e più volte rischiando la vita nel tentativo di varcare i confini con la piccola. Grazie all'aiuto della Croce Rossa Internazionale, però, la storia ha un lieto fine, con tutta la famiglia riunita.