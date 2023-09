Tiziano Ferro, i motivi dietro il divorzio da Victor Allen: la crisi (iniziata da molto tempo) e il dolore del cantante

Un annuncio secco, senza sentimentalismi né alcun dettaglio: «Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio». Così Tiziano Ferro aveva fatto sapere al pubblico del divorzio con il marito Victor Allen, e da allora si sono rincorse speculazioni e commenti da parte dei fan, ma il cantautore ha mantenuto la promessa di riservatezza annunciata. Ora, però, arrivano alcuni amici vicini alla coppia a fornire i retroscena della separazione con Victor Allen, dopo circa 4 anni di matrimonio.

La crisi rivelata dagli amici

«La crisi con l'imprenditore americano sarebbe iniziata già molto tempo fa», scrive sul settimanale Oggi Alberto Dandolo riportando quanto dichiarato da fonti vicine al cantautore di Latina in merito alle ragioni della separazione. Tiziano Ferro, si legge, «sta vivendo con grande dolore il momento», anche per l'inevitabile coinvolgimento dei figli e le difficoltà legali di portarli con lui in Italia.

Il cantautore aveva infatti da poco dichiarato che aveva annullato gli appuntamenti in agenda per dedicarsi completamente ai figli, con lui a Los Angeles: «Non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia.

Victor Allen, chi è l'ex marito

Victor Allen è un imprenditore statunitense, ex consulente della Warner Bros e attualmente proprietario di un’agenzia di marketing. Non si hanno molti altri dettagli sulla sua vita privata, anche perché non frequenta abitualmente i social e non ha nemmeno un profilo Instagram ufficiale. Per quanto riguarda la relazione con il cantautore, i due si sono conosciuti nel 2015 e tre anni dopo Victor ha chiesto a Tiziano di sposarlo, proprio nel giorno del suo 39° compleanno. Dopo il matrimonio hanno adottato due figli: Margherita e Andres.