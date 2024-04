Assegno di mantenimento, rischio condanna penale per l’ex che non paga: perché e in quali casi

Separazione o divorzio. In questi casi il genitore che non paga l'assegno di mantenimento ai figli e all'altro coniuge ora rischia una condanna penale. A stabilirlo sono stati i giudici della Corte di Cassazione, rifacendosi al Codice penale. Quest'ultimo, infatti, tutela la situazione di vulnerabilità degli ex partner e il diritto dei figli minori a ricevere assistenza, con l’adempimento degli oneri connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale.

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello. Era infatti stato condannato un uomo per il reato di cui all’ art. 570-bis del Codice penale per aver omesso di versare per quattro mesi l'assegno di mantenimento mensile alla moglie separata, nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore nella misura del 50%. Vediamo nel dettaglio, quindi, cosa cambia per le coppie separate o divorziate.

