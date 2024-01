Martina Stella in La lunga Notte, chi è l'attrice? Età, la separazione dal marito, i figli, la vita privata, le foto hot e la (chiacchierata) relazione con Lapo Elkann

Da stasera in tv su Rai 1 va in onda la nuova miniserie dal titolo “La lunga Notte - la caduta del Duce” che rievoca uno dei fatti più importanti del XX secolo: il Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943. La votazione proposta da Dino Grandi (interpretato da Alessio Boni) esautora dal potere Benito Mussolini (Duccio Camerini). saranno 3 le puntate della serie, nel cast anche Martina Stella. Scopriamo dunque qualcosa in più sull'attrice.