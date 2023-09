Cher accusata di aver fatto rapire suo figlio: «Non voleva che si riconciliasse con la moglie»

Cher è accusata di aver fatto rapire suo figlio Elijah Blue Allman. È quanto emerge dai documenti del divorzio fra l'uomo e l'ex moglie Marie Angela King. Secondo la testimonianza della donna, Cher avrebbe assoldato quattro uomini per rapire il figlio al solo scopo di impedire che si riconciliasse con lei. Nel 2021, infatti, Allman aveva chiesto il divorzio, ma nel novembre 2022 i due si erano riavvicinati. Il 30 novembre, giorno dell'anniversario della coppia, quattro uomini si sarebbero introdotti nella camera d'albergo a New York dove alloggiavano e avrebbero rapito il figlio di Cher.

«Cher ha fatto rapire suo figlio da quattro uomini»

«Non so come stia, né dove si trovi mio marito, sono molto preoccupata», afferma King in una dichiarazione datata 4 dicembre 2022. «Mi è stato detto da uno dei quattro uomini che lo hanno preso che sono stati assoldati dalla madre», aggiunge.

King sostiene che non le sarebbe stato consentito «di vedere o parlare» con il marito, trasferito nel frattempo «in una casa di cura» dove «non può usare il telefono».

Secondo Entertainment Weekly, la donna sarebbe poi stata costretta ad abbandonare la casa della coppia, perché di proprietà di Cher. «L’ho fatto credendo che gli assegni di mantenimento sarebbero arrivati puntualmente e che sarei stata in grado di permettermi un alloggio», afferma King nei documenti del tribunale.

Elijah, figlio di Cher e Gregg Allman, ha rivelato di combattere con una dipendenza dalle droghe fin dall'adolescenza. Dopo il rapimento, l'uomo ha vissuto allo Chateau Marmont di Los Angeles sotto la supervisione di una persona di fiducia di Cher. Lo rivela il Daily Mail.