Morto Thomas Kingston, il marito di lady Gabriella Windsor: aveva 45 anni. Lutto nella Royal Family

Lutto improvviso nella Royal Famiy. È venuto a mancare Thomas Kingston, marito di lady Gabriella Windsor. Aveva 45 anni. L'annuncio in un comunicato di Buckhingham Palace, firmato dalla moglie, i genitori Martin e Jill Kingston, le sorelle Joanna Connolly e Emma Murray: «È con il più profondo dolore che annunciamo la morte di Thomas Kingston, il nostro amato marito, figlio e fratello. Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa».

Secondo quanto si apprende, Thomas Kingston è stato trovato morto domenica sera in un'abitazione nel Gloucestershire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi poco dopo le 18. Verrà aperta un'inchiesta per stabilire le cause della morte, ma non si registrano circostanze sospette o altre parti coinvolte.