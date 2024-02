Thomas Kingston, il marito di Lady Gabriella Windsor trovato morto in casa: aveva 45 anni. Scampato a un attentato, era l'ex di Pippa Middleton

È morto a soli 45 anni Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, figlia del Principe Michael di Kent e della Baronessa von Reibnitz Marie Christine. Martedì, Buckingham Palace ha annunciato la notizia e l'ha descritta come un "grande choc per tutta la famiglia". «È con il dolore più profondo che annunciamo la morte di Thomas Kingston, il nostro amato marito, figlio e fratello. Tom era un uomo eccezionale che ha illuminato la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per il mondo intero. tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa», si legge in una dichiarazione a nome di Lady Gabriella, Martin e Jill Kingston, Joanna Connolly ed Emma Murray.