Domenica 21 Aprile 2024, 23:19 - Ultimo aggiornamento: 23:20

Caro “ex” ti scrivo, così mi sfogo un po’. A togliersi qualche sassolino dalla scarpa, questa volta, è stata Taylor Swift, un po’ come aveva fatto anche Shakira nei confronti dell'ex marito Gerard Piqué. Nel nuovo e undicesimo album che è già un record, The Tortured Poets Department - scaricato 200 milioni di volte in un solo giorno come mai avvenuto prima - c’è anche un brano intitolato "imgonnagetyouback", che in italiano si potrebbe tradurre con “Ti riprenderò”. L’ex di Swift di cui si parla nel testo sarebbe Fernando Alonso, il pilota della Aston Martin e due volte campione del mondo di Formula Uno.

Il condizionale è d'obbligo perché nessuno dei due aveva mai ufficializzato il flirt. Eccone alcuni versi: «Parlare poco, camminare tanto, comportarsi come se non mi importasse di quello che hai fatto, sono una Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso». E poi ancora: «Poi sei scappato e ti sei nascosto. E ti dirò una cosa, tesoro. Posso prendere il sopravvento e toccare il tuo corpo, rovesciare il copione e lasciarti come una stupida festa in casa o potrei amarti fino alla fine». Allusioni che da subito hanno fatto pensare alla tanto chiacchierata – e mai confermata – relazione con il campione di F1, ma che sono diventate sempre più realistiche quando lo stesso pilota ha pubblicato un video di risposta su TikTok.

Nella clip, Alonso ascolta proprio il verso della canzone in cui Swift cita l’Aston Martin e si porta il dito alla bocca guardando in camera, chiedendo quindi di fare silenzio. Stando ai ben informati il flirt era iniziato – ma non si sa come sia finito – lo scorso anno, ben prima della storia d’amore di Swift che continua tuttora con il giocatore di football americano Travis Kelce. Alonso, 42 anni, era entrato nel Team Aston Martin proprio nel 2023 e le voci sul legame con la cantante erano iniziate nell'aprile di quello stesso anno, divenendo sempre più insistenti quando entrambi avevano confermato le rispettive separazioni.

IL VIDEO

La cantante aveva rotto con Joe Alwyn dopo sei anni, mentre Alonso aveva annunciato la rottura con Andrea Schlager. Secondo i siti di gossip di allora, la coppia aveva iniziato una frequentazione casuale: «niente di serio», dicevano le voci di corridoio, visto che entrambi erano single da poco». Questo botta e risposta contenuto nella nuova canzone e nel video di TikTok, però, sembra aver messo fine a ogni dubbio, anche per i fan che sui social si sono confrontati a colpi di tweet. E se quella tra Taylor Swift e Fernando Alonso è stata vissuta interamente lontano dai riflettori, almeno fino a ora, la fine della lunga storia d’amore tra Shakira e il calciatore Gerard Piqué ha avuto un tutt’altro decorso. Dopo dieci anni e due figli, la relazione si era conclusa nel peggiore dei modi, con l’accusa di tradimento da parte di lei, una nuova storia per lui, e interviste al vetriolo sui giornali. Non poteva mancare lo sfogo in musica. «Hai scambiato un Rolex per un Casio, hai scambiato una Ferrari per una Twingo», cantava Shakira in uno dei suoi brani riferendosi all'amante di lui, la modella Clara Chia. E Pique aveva risposto pubblicando sui social un video in cui guidava una Twingo o indossava un orologio Casio, mostrando il valore di quegli oggetti contro le accuse della ex moglie.

Di recente, invece, la cantante colombiana ha pubblicato il brano «Última», perché, «se tutto va bene – ha detto intervistata al Times - è l’ultima canzone che scriverò su questa faccenda. Sentivo che c’era ancora qualcosa lì, bloccato nella mia gola, e avevo bisogno di tirarlo fuori». Sempre parlando ai giornalisti, aveva paragonato l’ex a Voldemort, il villain della saga di Harry Potter che non andava «nemmeno nominato». Fatta eccezione per le canzoni.