Super Bowl, Taylor Swift allo stadio per il fidanzato Travis Kelce: la foto del bacio fa il giro del mondo

Stanno facendo il giro del mondo le fotografie che ritraggono una delle popstar più amate al mondo, Taylor Swift, insieme al fidanzato Travis Kelce, campione di football americano, in occasione della vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl.

Secondo alcune indiscrezioni, il giocatore avrebbe sborsato un milione di dollari per affittare la tribuna da cui Taylor Swift ha visto la partita. Non c'è dubbio che la presenza della fidanzata abbia portato fortuna, come testimoniano i festeggiamenti a fine gara a cui ha preso parte anche la cantante.

I Kansas City Chiefs di Kelce hanno battuto i San Francisco 49ers, al termine di una finale molto combattuta.