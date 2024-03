F1, Ben Sulayem (presidente Fia) indagato per interferenze: fece togliere la penalità ad Alonso nel Gp di Jeddah 2023

La FIA (ente che governa gli sport motoristici) nella bufera. Secondo la Bbc, il presidente Mohammed Ben Sulayem è indagato per presunte interferenze.

Sulayem avrebbe influenzato un risultato di una gara di Formula 1. Secondo la Bbc, un informatore ha riferito alla FIA che il presidente sarebbe intervenuto per annullare una penalità inflitta al pilota spagnolo Fernando Alonso dell'Aston Martin durante il Gran Premio dell'Arabia Saudita del 2023. Secondo l'accusa Sulayem avrebbe chiamato lo sceicco Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa - vicepresidente della Fia per il Medio Oriente e Nord Africa, che si trovava in Arabia Saudita per la gara in veste ufficiale - e avrebbe fatto capire di ritenere che la penalità di Alonso (di 10 secondi per modifiche alla monoposto mentre stava scontando una precedente penalità di 5«) doveva essere revocata.

Papà Verstappen: «Red Bull rischia di essere fatta a pezzi se Horner resta». Team risponde: «Squadra unita, siamo concentrati su corse»

Alla base della vicenda potrebbe esserci un'incomprensione nella traduzione dall'italiano.

Horner con la moglie Geri Halliwell mano nella mano in Bahrain: sorrisi dopo gli screenshot delle chat (ma si temono altri messaggi)

Cosa è successo

L'episodio risale al Gp dell'Arabia Suadita del 2023. Negli ultimi giri la Mercedes chiede a Russell, quarto, di ridurre il distacco da Alonso a meno di cinque secondi, stante che il pilota dell'Aston Martin è sotto indagine per le modalità con cui ha scontato la penalità. Un meccanico, infatti, aveva sollevato la vettura, per il cambio gomme, durante la sosta, e questo poteva essere considerato come un intervento non ammesso, visto il divieto di agire sulla vettura durante la penalità. Fernando Alonso, giunto terzo, viene inizialmente penalizzato di dieci secondi, tanto da perdere il podio. Successivamente la FIA modifica la sua decisione, restituendo la posizione allo spagnolo.