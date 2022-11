Takeoff ucciso in una sparatortia a Houston: chi era il rapper 28enne del gruppo hip hop Migos

Ucciso in una sparatoria il rapper Takeoff del gruppo Migos . È morto a 28 anni, ammazzato a Houston da un colpo di arma da fuoco. Lo riferisce Tmz. Il decollo è stato colpito intorno alle 2.30 del mattino non lontano da un bowling. Secondo la ricostruzione, Takeoff stava giocando a dadi con Quavo , altro componente del gruppo hip hip Migos.

A quanto pare, è nata una discussione e nella lite una persona ha estratto una pistola aprendo il fuoco: Takeoff è stato colpito alla testa, o in un'area vicina alla testa, ed è morto sul colpo. Altre due persone sono state colpite e trasportate in ospedale con auto private: le loro condizioni non sono note. Nessun danno, sembra, per Quavo.

Takeoff and Quavo were at a bowling alley playing dice when an altercation broke out and that's when someone opened fire, shooting Takeoff ... either in the head or near his head. R.I.P. https://t.co/c4gpHMqTuj pic.twitter.com/Cg4l336NVt — TMZ (@TMZ) November 1, 2022

Takeoff, il cui vero nome è Kirsnik Khari Ball , era il membro più giovane dei Migos. Quavo era suo zio e Offset suo cugino. Si sono riuniti come gruppo nel 2008 in Georgia e sono diventati produttori di successo rilasciando il loro primo grande successo, "Versace", nel 2013. Nel 2016 hanno raggiunto la prima posizione di Billboard con "Bad and Boujee". Più di recente, Quavo e Takeoff hanno pubblicato un progetto come duo, "Unc & Phew". Lunedì avevano pubblicato il loro ultimo video musicale, "Messy".

L'ex rapper Fratellì condannato a 4 anni: «Picchiava la fidanzata, non accettava il suo passato da pornostar»