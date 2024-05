Martedì 14 Maggio 2024, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 17:18

Un viaggio di lusso quello di Harry e Meghan giunti in Nigeria per promuovere gli Invictus Games. Gli ex reali hanno voluto il massimo per il loro tour da favola: hanno alloggiato in una suite presidenziale da più di 4mila euro a notte. E massima anche la sicurezza: hanno attraversato Abuja e Lagos in un convoglio di 14 auto con soldati armati di mitragliatrice e passamontagna. Il tour iniziato venerdì e conclusosi domenica aveva come obiettivo quello di sostenere gli Invictus Games, una manifestazione sportiva internazionale fondata da Harry nel 2014 (prima del divorzio dalla royal family) per militari feriti e malati, sia in servizio che veterani.

Il soggiorno nella suite di lusso

L'hotel in questione è il Fraser Suites di Abuja. Inizialmente la coppia avrebbe dovuto soggiornare al Transcorp Hilton, ma poi per motivi di sicurezza e logistica (nello stesso periodo si stava svolgendo un importante incontro di leader africani) ha cambiato alloggio.

Il Duca e la Duchessa, la loro sicurezza, vari direttori e aiutanti di Invictus Games hanno occupato l'intero piano superiore delle Fraser Suites.

Fraser suites di Abuja, capitale della Nigeria dove hanno alloggiato Harry e Meghan

Meghan e Harry avevano l'attico executive con quattro camere da letto da più di 4 mila euro a notte all'ultimo piano, dotato di soggiorno e zona pranzo e viste spettacolari sulla capitale nigeriana.

Il Fraser Suites dispone anche di una palestra all'avanguardia, di una piscina, di due ristoranti e di giardini privati, ma Harry e Meghan hanno mangiato nella loro suite e non sono stati visti nelle aree comuni dell'hotel.

Le origini nigeriane della duchessa

Un membro dello staff ha detto: «Ci è stato detto a tutti di non parlare della loro permanenza qui, ma ora che se ne sono andati è giusto condividerlo». Sono arrivati ​​qui venerdì mattina molto presto e sono partiti lunedì mattina molto presto per il volo della British Airways per Londra.

«Avrebbero dovuto alloggiare altrove, ma a causa della sicurezza e di altri eventi in corso sono venuti qui e, a dire il vero, questo è un hotel molto più tranquillo e discreto». E sull'accoglienza riservata alla coppia: «Li ho visti solo brevemente, ma sembravano molto felici di essere qui in Nigeria e tutti amano Meghan per via delle sue origini nigeriane».

La duchessa è stata accolta con gioia, soprattutto per la sua rivelazione: dopo un esame del dna ha scoperto infatti di essere nigeriana per il 43%. Motivo per cui in un discorso ha definito la Nigeria come il suo Paese.

Le groupie della Sussex Squad - fan del Duca e della Duchessa - hanno seguito la coppia per tutto il viaggio, sventolando bandiere con le foto della coppia e dichiarando Meghan loro «sorella». Dopo aver scoperto i suoi antenati, Meghan ha detto di aver chiamato sua madre «perché voleva sapere se ne era consapevole».

Ha aggiunto che la scoperta è stata «emozionante» per entrambi e che «è stato davvero illuminante e umiliante poter sapere di più sulla mia eredità e poter sapere che questo è solo l'inizio della scoperta».

Il viaggio

La coppia era stata invitata in visita dal capo dello staff della difesa Charles Musa. Harry era ansioso di mostrare il suo contributo al progetto Invictus Games.

Durante la visita ai vertici militari, li ha ringraziati per «il benvenuto a casa» e l'ultimo giorno del viaggio ha indossato con orgoglio i tradizionali abiti nigeriani che dei dignitari gli avevano regalato sabato.

Il vice maresciallo dell'aeronautica nigeriana Abidemi Marquis ha detto: «L'obiettivo della visita, quello di mostrare come la Nigeria sta aiutando i suoi soldati feriti, è stato raggiunto, ma il viaggio è stato anche un'opportunità per Harry e Meghan di vedere il Paese che non avevano mai visitato. E ha aggiunto: «li ho invitati di nuovo per i giochi militari africani entro la fine dell'anno. Sperano di venire, e sono più che benvenuti qui in qualsiasi momento, soprattutto dato che Meghan è nigeriana».

Poi parlando della visita di Harry all'ospedale militare di Kaduna il vicemaresciallo Marquis ha elogiato Harry per la dolcezza con cui ha parlato ai soldati feriti. «Per i soldati feriti e feriti vederlo e incontrarlo è stato per loro un sollievo morale - ha detto - Sono stati incoraggiati dalle sue parole e vedere e incontrare il Duca ha sollevato il loro spirito e ha dato loro il coraggio di affrontare ciò che stanno attraversando».