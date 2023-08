Passeggera voleva bere la sua bottiglia di vino a bordo, scoppia la lite: volo dirottato, lei arrestata (e bandita)

Paura ad alta quota. Un aereo in partenza da Houston e diretto a Los Angeles è stato dirottato a Phoenix per un atterraggio d'emergenza. Il motivo? Karen, una passeggera di cui non si conoscono le generalità complete, ha portato più di una bottiglia di vino a bordo e ha discusso, prima con lo staff e poi con gli altri passeggeri, perché non voleva sedersi al suo posto. Il pilota, a quel punto, ha dovuto contattare il centro di controllo della compagnia aerea e le forze dell'ordine: Karen, sopannominata «l'isterica», è stata arrestata e bandita da qualsiasi volo della United Airlines.



Il pilota si sente male, la passeggera prende il controllo dell'aereo e atterra fuori pista: paura ad alta quota ma tutti salvi

«Houston, abbiamo un problema»

L'episodio è accaduto lo scorso 25 luglio. La vicenda è iniziata quando Karen ha provato ad imbarcare del vino a bordo. Una volta sequestrata la bottiglia di vino, la donna è stata invitata a prendere il suo posto. Ma così non è stato. A quel punto è inziata una discussione conuna hostess. Nel video, condiviso su TikTok, si vede l'assistente di volo che cerca di far sedere la donna arrabbiata al suo posto: «Sei salita sull'aereo con del vino, sono stata così gentile da farti salire.

Avrei potuto farla rimanere a Houston».

Dopo che le due hanno continuato a discutere sul vino, che Karen non è riuscita a far salire a bordo, l'assistente di volo le ha detto: «Stiamo per deviare, lei andrà in prigione». Dopo aver sentito questo, si sentono gli altri passeggeri protestare: uno di loro inveisce contro Karen chiamandola «s*****a». Keren le risponde «non chiamarmi così», l'assistente di volo con cui aveva discusso in precedenza le chiede: «Perché ti comporti così? Ti ho aiutato a salire sull'aereo. Ti ho abbracciato perché mi hai detto che avevi l'ansia. Mi hai chiesto di bere vino ma bnon ti è permesso».

La United Airlines ha dichiarato che la donna è stata presa in carica dalle forze dell'ordine dopo l'arrivo a Phoenix ed è stata fatta scendere dall'aereo. L'aereo ha poi proseguito il viaggio verso Los Angeles la sera stessa. «La cliente è stato esclusa dai futuri voli United mentre esaminiamo la questione», ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato.