Donna arrestata a Houston, ha lasciato i figli soli per andare in crociera

EMBED





Una donna texana, Lakesha Williams di 29 anni, è stata arrestata con l'accusa di abbandono di minori. Secondo quanto riportato dai documenti giudiziari e pubblicato dai media americani, la donna avrebbe lasciato i suoi due bambini, di 6 e 8 anni, da soli a casa per diversi giorni per partecipare a una crociera. I bambini hanno riferito alla polizia che la madre è partita il 4 aprile per una vacanza e non sapevano quando sarebbe tornata. La donna è stata incriminata per abbandono di minori con l'intento di ritornare riporta AbcNews.