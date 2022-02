Stefano De Martino: «Con Belen Rodriguez nessun ritorno di fiamma». Doccia gelata per la “Iena”?

Mentre Belen Rodriguez si lascia andare a rivelazioni che lasciano chiaramente intendere che tra lei e Stefano De Martino si sia riaccesa la fiamma lui pare di tutt'altra opinione. L'ex ballerino ormai conduttore rilascia le sue parole al settimanale Gente e dopo aver parlato della sua carriera si entra nel vivo della sua relazione con la showgirl. ormai i due si vedono sempre più insieme, passato giorni e notti condividendo la stessa casa e la nuova conduttrice de Le Iene ha confidato che hanno ricominciato a vedersi ma che vive ancora felicemente da sola. I romantici hanno cominciato a ricamare su un possibile ritorno di fiamma ma De Martino sembra essere di tutt'altro avviso.

«Siamo due genitori. Abbiamo un legame che va al di là del matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita». Quindi secondo Stefano il fatto che lui e l'argentina passino molto tempo insieme sia legato solamente al fatto che insieme hanno un figlio (Santiago). Incontri che in realtà, a detta del condutture parteneopeo, ci sono sempre stati. De Martino a questo punto afferma che in realtà, con la modella argentina, non ha mai smesso di vedersi. «In una madre e in un padre che magari passano del tempo assieme con il loro bambino io non ci vedo niente di straordinario».

La versione di de Martino fa un po' acqua però perchè se la frequentazione tra i due ci fosse sempre stata i paparazzi se ne sarebbero accorti da tempo visto come attenzionano casa dei due. Invece le foto hanno cominciato a circolare solo nel momento in cui la modella argentina ha chiuso la relazione con Antonino Spinalbese.

Doccia gelata per la showgirl

Alla fine perà arriva la domanda diretta: Il ritorno di fiamma c'è oppure no? «Non c’è, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo». Conclude così Stefano senza lasciar spazio a fraintendimenti, ma il gossip non ci crede. E staremo avedere come la prenderà Belen.