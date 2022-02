Belen Rodriguez “Iena” anche in amore: «Io e Stefano De Martino? Ci vediamo ma vivo sola e sono felice»

Belen Rodriguez è diventata una Iena. Lo è per davvero. E al Corsera non lo nasconde di certo. Lo è da sempre sul lavoro, lo è diventata in amore. Non poteva essere altrimenti.

«Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, se non lotti con tutta le forze»

APPROFONDIMENTI IL CASO Belen e De Martino di nuovo insieme GOSSIP Video GOSSIP Belen e De Martino, è ritorno di fiamma TELEVISIONE Stefano De Martino torna in tv SU Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme di... SOCIAL Belen Rodriguez, il figlio Santiago diventa modello:... GOSSIP Andrea Iannone a Verissimo: «Belen stava con me, ma...

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme: cena a lume di candela

Belen a Le Iene con Mammucari

A galla ci sta bene anche adesso e non solo perché Stefano De Martino sembra essere tornato nella sua vita. Davide Parenti, l’ideatore di un programma che continua a vivere di grandi ascolti, l’ha voluta fortemente con sé, al fianco anche di Teo Mammucari: «Mi ha detto che ha bisogno di Maria e non di Belen…». E così la modella proverà a essere l’altra ragazza (Maria è il suo secondo nome, ndr), un’amica di chi ascolta dall’altra parte dello schermo.

Un programma al quale ha detto subito di sì, ovviamente dopo aver ascoltato Maria De Filippi, la sua mamma televisiva. «Mi ha detto: “Questo programma fa per te, è arrivato il momento di farti vedere in un’altra veste”»

Al Corriere della Sera, Belen Rodriguez parla anche di come è essere madre di due figli, Santiago e Luna, avuti da due padri diversi, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Il primo vissuto con maggior leggerezza, la seconda arrivata con maggior consapevolezza di voler essere una madre «attenta e presente».

Senza dubbio stiamo parlando di due bravi papà, anzi «ottimi - suggerisce Belen - Sono entrambi molto presenti nella vita dei loro figli».

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è ritorno di fiamma: lei dorme di nuovo da lui. Gli amici: «È felice»

Belen e Stefano, ritorno di fiamma?

E con Stefano come va? C’è un riavvicinamento?

«Non mi va di raccontarmi. Sì ci vediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Vivo sola e felice con i miei figli».