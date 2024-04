Marta Filippi da De Martino, chi è la doppiatrice? Età, fidanzato, “Clarissa so mamma”, Instagram, la carriera e l'infortunio in tv

Marta Filippi ospite a «Stasera tutto è possibile». Quarto appuntamento, stasera in tv, 22 aprile, con il game show condotto da Stefano De Martino su Rai 2. Il tema della puntata di oggi, in onda dall'Auditorium Rai di Napoli, sarà «Arti e Mestieri» e coinvolgerà tutti gli ospiti della serata in una serie di prove e giochi tutti da ridere, a cominciare dal gioco icona del programma: La stanza Inclinata.

Stasera Tutto è Possibile: gli ospiti, le anticipazioni e i giochi della quarta puntata. Stefano De Martino lancia un nuovo game

Tra i personaggi dello spettacolo pronti oggi a mettersi in gioco ci sarà anche Marta Filippi, scopriamo dunque qualcosa in più sulla doppiatrice.