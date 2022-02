Le Iene, Joe Bastianich è l'inviato speciale. Poi l'autore lancia la bomba su Alessia Marcuzzi: «Tornerà»

Motori caldi per la partenza. Stasera via a Le iene, il programma mantiene l'uniforme con completo nero ma cambia squadra. Al timone Teo Mammucari e Belen Rodriguez e come se non bastasse Joe Bastianich mette da parte i fornelli per diventare inviato. Ad annunciarlo è stata proprio la redazione del programma Mediaset su instagram. «Joe Bastianich che non smette di sorprendere per la sua voglia di sperimentare: sarà una nuova Iena d’eccezione! Appuntamento a domani in prima serata su Italia1 con #LeIene!».

Le iene, Bastianich nuovo inviato

Il primo servizio vede Joè al fianco di Gaston Zama e riguarda il tema delle criptovalute che avrà al suo interno un grandissimo colpo di scena, un reboot di uno dei personaggi più chiacchierati della nostra storia, come possiamo leggere su Ansa.

«Oggi - racconta Bastianich all'ANSA - essere inviato speciale de Le Iene è il mio challenge personale, la mia sfida del momento, a cui voglio dedicarmi dando il 100%. Tutto il resto fa e farà sempre comunque, parte della mia vita e di ciò che sono» Alla domanda «Che tipo di inchieste pensa di fare anche nella sua doppia anima geografica, in Italia o negli Stati Uniti?», non si pone limiti l'imprenditore: «Perché devo sceglierne una sola? Voglio esplorarle entrambe. Non importa dove. Voglio trovare temi interessanti, che mi stimolano e che rispecchino un lato non banale, e non tracciato, della realtà». Quale tipo di storie vuole raccontare? «Vorrei portare una prospettiva diversa, nuova, toccando temi intensi, scomodi ma estremamente reali e attuali. Senza porci limiti. Abbiamo tante idee in mente, vediamo dove ci porteranno».

Conosceva il programma di Parenti cosa le piace di più de Le Iene?

«Si certo, lo seguo da sempre. Cosa mi piace di più? Che è iconico e che come me vanno dritti alla verità, senza peli sulla lingua».

I rapporti con Alessia Marcuzzi

La nuova conduzione è stata voluta da Mediaset per dare un segno di discontinuità con il passato, ma nessuna distanza con Alessia Marcuzzi. «È stata la nostra conduttrice per tantissime edizioni, in anni diversi. Consideriamo questo momento solo una parentesi, sono sicuro che in futuro Alessia tornerà a Le Iene» ha spiegato Parenti.

Non ci resta che attendere stasera per vedere come se la caverà la nuova formazione.