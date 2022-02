Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è ritorno di fiamma: lei dorme di nuovo da lui. Gli amici: «È felice»

Gli inguaribili romantici possono tornare a sognare. Pare proprio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati insieme. A lanciare la bomba, che tanto aveva già la miccia accesa da qualche tempo, ci ha pensato il settimanale Chi. Una vita turbolenta quella dei genitori di Santiago che però poi alla fine si riappacificano sempre, e il resto poco conta, figli con altri compresi. L'ultimo aggiornamento, colorato di rosa, arriva da persone molto vicine alla modella. Pochi giorni fa, il 30 gennaio, Belen e De Martino sono stati beccati in un ristorante milanese al compleanno della pr Patrizia Griffini migliore amica della venezuelana. Mentre la Rodriguez non si è tirata indietro dal postare immagini il conduttore di bar Stella non ha voluto mettere nessuna foto, forse per sviare il gossip. Ma diciamo che lo slalom non è riuscito.

Belen e Stefano, è tornato l'amore

Durante la festa i due sono stati ripresi mentre tra balli e canti si sono scambiati sguardi complici. Ma la festa non è finita al ristorante. Il settimanale Chi ha paparazzato la modella e il ballerino mentre si sono diretti, con la festeggiata, a casa di Belen. Poi, sempre per cercare di "nascondersi", da soli, hanno raggiunto casa di De Martino, trascorrendo l' la notte. Siamo quindi al secondo incontro notturno tra i due ex, dopo quello avvenuto in un hotel milanese pochi giorni fa. Ma a dar forza ancor di più ai rumors ci sono poi le voci delle persone vicine alla Rodriguez che hanno rivelato ai microfoni di Chi che la 37enne si sente finalmente «felice», tanto da avere le «farfalle nello stomaco» come fosse una ragazzina alle prese con il primo amore.

La fine con Antonino

Belen ha archiviato definitivamente la storia con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la secondogenita Luna Marì, mentre sembra essersi riavvicinata al papà di Santiago. I due potrebbero aver ricucito i rapporti per il bene della famiglia, ma i fan sperano che ci sia qualcosa di più. Le foto scattate in piena notte sono sembrate sospette. E non è la prima volta.