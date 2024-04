Stefano De Martino, l'assenza di Francesco Paolantoni a "Stasera tutto è possibile" non passa inosservata: «Ci manchi»

Martedì 23 Aprile 2024, 09:58

Nella puntata di Stasera tutto è possibile del 22 aprile è stata notata un'assenza che sta facendo molto rumore: quella di Francesco Paolantoni. Il conduttore napoletano, nella quarta puntata del game show di Rai Due dal tema "Arti e Mestieri" è stato affiancato come sempre da Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia, oltre che dagli ospiti Leonardo Fiaschi, Carlo Amleto, Flora Canto, Marta Filippi e Anna Tatangelo. Tuttavia, il fatto che il celebre attore comico napoletano non fosse al suo fianco sta facendo discutere non poco. Ma si tratta di un'assenza temporanea o definitiva? Paolantoni tornerà nelle prossime quattro puntate del programma? Oppure la sua esperienza al fianco di Stefano De Martino si è conclusa con la terza puntata? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



