Simone Di Pasquale presto papà, l'annuncio dell'ex maestro di Ballando: «Io e Maria diventeremo genitori. A inizio anno abbiamo perso un figlio»

Simone Di Pasquale, lo storico maestro di ballo di Ballando con le stelle diventato oggi opinionista è al settimo cielo. Finalmente diventerà padre. «Maria e io diventeremo genitori di un maschietto. In tanti, da tempo, mi dicevano: “Simone, è ora che tu ti faccia una famiglia tutta tua!”. Ma io rispondevo che aspettavo la persona giusta, per certe cose non si deve avere fretta. E quando, finalmente, nella mia vita è entrata Maria è stato naturale realizzare questo grande progetto». Lei è Maria Di Stolfa, la donna che gli ha cambiato la vita: trentanove anni di età, professione maestra in una scuola primaria a Roma.

Simone di Pasquale presto papà

A Di Più Tv Simone racconta che lui e Maria si sono «messi insieme due anni e mezzo fa, Maria è una donna meravigliosa che ha riempito la mia vita».

Ora «Maria è al quarto mese di gravidanza, il parto è previsto a partire dalla metà di maggio». La futura mamma sta bene «anche se è alle prese con qualche nausea...»

Simone dopo avere appeso le scarpette al chiodo nello show di Milly Carlucci ed essere diventato opinionista oltre coreografo del Cantante mascherato è prontissimo per diventare papà. «Quando il ginecologo ci ha anche svelato che si trattava di un maschietto non non nego che mi sono commosso. E dire che ho sempre pensato che sarei diventato papà di una femminuccia, ma va benissimo così. Per fare il papà di un maschietto mi sento già piuttosto allenato».

L'annuncio

Allenato perché «Maria - spiega ancora Simone Di Pasquale a Di Più Tv - ha già un meraviglioso bambino di sette anni, Tiziano, che ha avuto dal suo ex marito. Con suo figlio ho creato un bellissimo rapporto, anche grazie al padre naturale con cui la mia compagna va d’accordissimo. Insomma, siamo una grande famiglia allargata e questo bambino in arrivo è un po’ un desiderio che si realizza anche per il suo fratellino. Da quando sua madre e io ci siamo messi insieme, Tiziano ha infatti cominciato a chiederci: “Quando mi date un fratellino o una sorellina?”. Lo abbiamo accontentato».

Il dolore per il figlio perso

Ma non è stato facile nè per Simone e nemmeno per Maria. Prima di questo annuncio è successo qualcosa di brutto. Difficile da raccontare anche oggi a distanza di mesi: «All’inizio di quest’anno Maria era già rimasta incinta. Purtroppo, però, durante la seconda ecografia, abbiamo scoperto che il cuoricino del nostro piccolo aveva smesso di battere. Insomma il suo viaggio era terminato. Così, il medico ha dovuto sottoporre Maria a un raschiamento, dicendoci che sono cose che possono capitare, anche se comprendeva perfettamente il nostro dolore».

Ora però c'è solo grande felicità. Anche da parte di Milly Carlucci: «È scoppiata in un grido di felicità. Accanto c’era pure suo marito Angelo, il Daddy come lo chiama lei, che le ha strappato il telefono dalle mani e si è voluto congratulare con me. Milly ha già detto che sarà una zia speciale».

Infine Simone fa una promessa: «Quando nostro figlio avrà compiuto qualche anno, sposerò la sua mamma, Maria, la donna che mi ha reso l’uomo più felice del mondo».