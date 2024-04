Alejandra Rodriguez, chi è la donna in finale a Miss Universo all'età di 60 anni: dalla carriera alle curiosità, il ritratto

Verso Miss Universo 2024: Alejandra Rodriguez, 60 anni, dopo la vittoria di Miss Universo Buenos Aires dello scorso 25 aprile rappresenterà il suo Paese nell’edizione internazionale del concorso. L'argentina ha potuto realizzare il suo sogno grazie all'abolizione della regola che permetteva di concorreere solo alle ragazze dai 18 ai 28 anni.

«Stiamo inaugurando una nuova fase in cui le donne non sono solo bellezza fisica, ma tutto un altro insieme di valori. Sono la prima di questa generazione a iniziare con questo» ha dichiarato dopo la vittoria della corona.

Età e carriera

Alejandra Rodriguez, 60 anni, è nata e viva a Brandsen in provincia di Buenos Aires. Laureata all'Università Nazionale di La Plata, lavora come avvocata nell'area legale di un ospedale della provincia di Buenos Aires ed esercita la libera professione nel campo del diritto di famiglia e civile, ed è anche giornalista. «In questo momento sono particolarmente interessata al giornalismo legato al turismo e all'esplorazione e/o al lancio di nuove destinazioni e iniziative turistiche in America Latina e nei Caraibi», ha detto.

Miss Universo Argentina 2024 tiene 60 años, y la primera finalista tiene 73 años.



Alejandra Marisa Rodríguez, es una periodista y abogada se posicionó en Argentina como la primera mujer de 60 años en ganar el certamen Miss Universo Buenos Aires 2024. pic.twitter.com/oCBcTc83QO — LaVoz DelPueblo (@LaVozGlobal) April 23, 2024

Dieta, sport e hobby

Alta, magra, capelli scuri e occhi azzurri. Il segreto della sua bellezza è una scelta alimentare sana: predilige il cibo biologico, si mantiene in forma con l’attività fisica. «La cosa fondamentale è avere una vita sana, mangiare bene, fare attività fisica ogni giorno. Cose normali. Niente di troppo straordinario», ha ammesso. «Oltre a un po' di genetica». Sul suo account Instagram, ha spiegato che le piacciono «la natura, il sole, la tranquillità, sedersi davanti al mare e ascoltare il rumore delle onde, meditando. E anche gli animali: crede che abbiamo molto da imparare da loro». «Quello che cerco di fare in generale è il digiuno intermittente, cioè stare per un periodo di tempo senza mangiare; credo che questo aiuti molto. E coltiva le sue passioni: «Per quanto riguarda la musica, amo il tango, la musica latinoamericana e i testi profondi e poetici. Mi piace anche la poesia, uscire con gli amici e godermi i bei momenti che la vita regala».

La vittoria di Alejandra è femminista?

Da anni la regione latinoamericana fa da traino per la rivoluzione femminista e l’Argentina è indiscutibilmente il Paese in cui il movimento femminista è tra i più forti del Sud America.

Da quando il 3 giugno del 2015, centinaia di migliaia di donne argentine sono scese nelle piazze dopo l'ennesimo femminicidio e hanno fondato il movimento “Ni una menos” (Non una di meno), la lotta femminista sta rivoluzionando la società argentina.

E il femminismo cambia anche gli standard e i parametri dei concorsi e di bellezza. E per essere belle non bisogna essere più necessariamente giovani. Anche le donne mature possono essere incoranate, e, infatti la finalista di Miss Universo assieme ad Alejandra Rodriguez è stata una 73enne.

Ma la vittoria della 66enne è davvero frutto di una rivoluzione femminista? Ricevere un premio per il proprio aspetto fisico è femminismo? Come scrive la giornalista femminista Dolores Curia sul quotidiano argentino Página12: «Perché questa notizia viene festeggiata, perché offre l’opportunità di celebrare altri standard di bellezza? O perché è l’ennesimo schiaffo a una pratica che è incredibile che esista ancora?