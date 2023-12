Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi, la reazione dell'ex Bettarini e la frecciatina a Mammucari: «Morto di fame»

L'amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è stato il protagonista dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, dove il giornalista ha chiesto alla compagna di sposarlo e hanno annunciato la data del loro matrimonio. Milly Carlucci e il pubblico in studio si sono commossi di fronte alla coppia che si abbracciava e scambiava teneri baci e sui social ha fatto capolino anche il commento di Stefano Bettarini, ex marito della Ventura, con la quale ha due figli, Niccolò e Giacomo. Ma non solo: l'ex calciatore ha commentato anche la partecipazione di Teo Mammucari al dancing show.

Ballando con le Stelle, proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura: «Vuoi diventare mia moglie?»

Stefano Bettarini ha voluto commentare in diretta il momento in cui Giovanni Terzi ha chiesto a Simona Ventura di sposarlo, consegnandole l'anello di fronte a tutti. «W l'amore!» ha scritto Stefano in una story Instagram, mentre inquadrava la televisione, sintonizzata su Rai1.

Ma non è finita qui. Stefano Bettarini ha commentato, molto duramente, anche la partecipazione di Teo Mammucari, con una canzone molto diretta, intitolata «Morto di fame». Un messaggio a dir poco piccato per l'ex conduttore di Mediaset. Come risponderà Teo a questa dura provocazione?